Вони зібрали команди із легендарних гравців минулого та зірок шоубізнесу, щоб провести матч, який продемонструє, що Україна не залишиться на самоті проти ворога. Важливою складовою, звісно ж, стала й благодійність.

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Важливий внесок у відбудову України

Кошти з цієї доброї ініціативи збирали для відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Його зруйнували російські окупанти, унаслідок чого на місці загинула жінка.

Координатор платформи UNITED24 Ярослава Гресь розповіла, скільки в результаті вдалося зібрати грошей. За її словами, сума допомоги Україні склала 1 мільйон 700 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в тому дружньому поєдинку брали участь українці – Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Євген Левченко та колишній форвард збірної Жуніор Мораєс. Разом із ними долучилися до важливої події, зокрема – Жерар Піке, Петр Чех, Єнс Леманн, Робер Піресом та багато інших.

Зустріч традиційно для таких ініціатив закінчилася мировою – 2:2. За синю команду забили Кларенс Зеєдорф та Вільям Галлас, а за жовту – Марк Нобл і Даріо Срна.

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