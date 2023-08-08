На вихідних в Лондоні пройшов благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine. Метою заходу був збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який зруйнували російські окупанти.

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Андрій Шевченко та Олександр Зінченко скликали чимало зірок футболу на матч. Серед них був і камерунська зірка Самюель Етоо, який свого часу виступав у Росії за Анжі (2011-2013).

Тим часом у самій країні-терористці як завжди висвітлюють світові події під зручним для себе кутом у дусі пропаганди. Місцеві ЗМІ випустили матеріал про "шокуючий зовнішній вигляд Етоо", який суттєво набрав вагу.

При цьому росіяни "забули" вказати про мету зустрічі та вирішили не писати про Україну. За їх інформацією, Етоо прийняв участь у просто благодійному матчі, а не тому, який сприяв відновленню навчального закладу після терору їх армії.

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Нагадаємо, що зустріч на "Стемфорд Брідж" завершилась нічиєю 2:2. Голами відзначились Марк Нобл, Кларенс Зеєдорф, Даріо Срна та Вільям Галлас.