Известный британский комик сыграет в футбол с Шевченко и Зинченко ради помощи Украине
Источник:Game4Ukraine
Расселл Говард сыграет в благотворительной встрече, целью которой является восстановление поврежденного оккупантами лицея. Также свое участие подтвердил легендарный вратарь.
В конце мая Александр Зинченко и Андрей Шевченко встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках благотворительной платформы UNITED24. Оба футболиста являются ее послами.
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На встрече было утверждено, что звезды украинского футбола проведут благотворительный матч Game4Ukraine в Лондоне 5 августа. Целью встречи будет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который был уничтожен российскими оккупантами.
Между тем, организаторы игры постепенно объявляют имена звезд, которые будут участвовать в матче. Новой знаменитостью не из мира футбола стал Расселл Говард, известный английский комик и телеведущий.
Кроме того, участие в благотворительном матче подтвердил Петр Чех. Кипер большинство карьеры выступал за Челси, в том числе и вместе с Андреем Шевченко. Вместе с лондонцами Чех выиграл 15 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и четыре АПЛ.
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Позже Петр отыграл четыре сезона в Арсенале. где сейчас выступает Зинченко. С "канонирами" вратарь выиграл два Суперкубка и Кубок Англии, а также выходил в финал Лиги Европы.
Все звезды, подтвердившие участие в благотворительном матче Game4Ukraine:
- Олег Лужный
- Михаил Мудрик
- Евгений Коноплянка
- Евгений Левченко
- Фабио Каннаваро
- Самуэль Этоо
- Жерар Пике
- Деда
- Йенс Леманн
- Патрик Виейра
- Кларенс Зеедорф
- Клод Макелеле
- Джимми Флойд Хассельбайнк
- Лука Тони
- Джанфранко Дзола
- Майкл Эссьен
- Рикардо Карвальо
- Робер Пирес
- Гаэль Клиши
- Пер Мертезакер
- Бокари Санья
- Джек Уилшер
- Уильям Галлас
- Йон Арне Риисе
- Патрик Бергер
- Джолеон Лескотт
- Весли Морган
- Антонио Валенсия
- Кристиан Пануччи
- Джермейн Дефо
- Марк Нобл
- Гленн Джонсон
- Дэвид Джеймс
- Мартин Шкртел
- Дэнни Дринквотер
- Сержиньо
- Шота Арвеладзе
- Массимо Оддо
- Джо Коул
- Карло Кудичини
- Чарли Адам