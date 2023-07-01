Известный британский комик сыграет в футбол с Шевченко и Зинченко ради помощи Украине

1 июля 2023, 22:58
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Источник:

Game4Ukraine

Расселл Говард сыграет в благотворительной встрече, целью которой является восстановление поврежденного оккупантами лицея. Также свое участие подтвердил легендарный вратарь.

В конце мая Александр Зинченко и Андрей Шевченко встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках благотворительной платформы UNITED24. Оба футболиста являются ее послами.

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На встрече было утверждено, что звезды украинского футбола проведут благотворительный матч Game4Ukraine в Лондоне 5 августа. Целью встречи будет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который был уничтожен российскими оккупантами.

Между тем, организаторы игры постепенно объявляют имена звезд, которые будут участвовать в матче. Новой знаменитостью не из мира футбола стал Расселл Говард, известный английский комик и телеведущий.

Кроме того, участие в благотворительном матче подтвердил Петр Чех. Кипер большинство карьеры выступал за Челси, в том числе и вместе с Андреем Шевченко. Вместе с лондонцами Чех выиграл 15 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и четыре АПЛ.

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Позже Петр отыграл четыре сезона в Арсенале. где сейчас выступает Зинченко. С "канонирами" вратарь выиграл два Суперкубка и Кубок Англии, а также выходил в финал Лиги Европы.

Все звезды, подтвердившие участие в благотворительном матче Game4Ukraine:

  • Олег Лужный
  • Михаил Мудрик
  • Евгений Коноплянка
  • Евгений Левченко
  • Фабио Каннаваро
  • Самуэль Этоо
  • Жерар Пике
  • Деда
  • Йенс Леманн
  • Патрик Виейра
  • Кларенс Зеедорф
  • Клод Макелеле
  • Джимми Флойд Хассельбайнк
  • Лука Тони
  • Джанфранко Дзола
  • Майкл Эссьен
  • Рикардо Карвальо
  • Робер Пирес
  • Гаэль Клиши
  • Пер Мертезакер
  • Бокари Санья
  • Джек Уилшер
  • Уильям Галлас
  • Йон Арне Риисе
  • Патрик Бергер
  • Джолеон Лескотт
  • Весли Морган
  • Антонио Валенсия
  • Кристиан Пануччи
  • Джермейн Дефо
  • Марк Нобл
  • Гленн Джонсон
  • Дэвид Джеймс
  • Мартин Шкртел
  • Дэнни Дринквотер
  • Сержиньо
  • Шота Арвеладзе
  • Массимо Оддо
  • Джо Коул
  • Карло Кудичини
  • Чарли Адам
Справка. UNITED24 – благотворительная платформа, созданная по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Ее цель – сбор средств на помощь Украине в войне в следующих областях: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление городов.
Автор: Анатолій Дерека