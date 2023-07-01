В конце мая Александр Зинченко и Андрей Шевченко встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках благотворительной платформы UNITED24. Оба футболиста являются ее послами.

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На встрече было утверждено, что звезды украинского футбола проведут благотворительный матч Game4Ukraine в Лондоне 5 августа. Целью встречи будет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который был уничтожен российскими оккупантами.

Между тем, организаторы игры постепенно объявляют имена звезд, которые будут участвовать в матче. Новой знаменитостью не из мира футбола стал Расселл Говард, известный английский комик и телеведущий.

Кроме того, участие в благотворительном матче подтвердил Петр Чех. Кипер большинство карьеры выступал за Челси, в том числе и вместе с Андреем Шевченко. Вместе с лондонцами Чех выиграл 15 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и четыре АПЛ.

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Позже Петр отыграл четыре сезона в Арсенале. где сейчас выступает Зинченко. С "канонирами" вратарь выиграл два Суперкубка и Кубок Англии, а также выходил в финал Лиги Европы.

Все звезды, подтвердившие участие в благотворительном матче Game4Ukraine:

Олег Лужный

Михаил Мудрик

Евгений Коноплянка

Евгений Левченко

Фабио Каннаваро

Самуэль Этоо

Жерар Пике

Деда

Йенс Леманн

Патрик Виейра

Кларенс Зеедорф

Клод Макелеле

Джимми Флойд Хассельбайнк

Лука Тони

Джанфранко Дзола

Майкл Эссьен

Рикардо Карвальо

Робер Пирес

Гаэль Клиши

Пер Мертезакер

Бокари Санья

Джек Уилшер

Уильям Галлас

Йон Арне Риисе

Патрик Бергер

Джолеон Лескотт

Весли Морган

Антонио Валенсия

Кристиан Пануччи

Джермейн Дефо

Марк Нобл

Гленн Джонсон

Дэвид Джеймс

Мартин Шкртел

Дэнни Дринквотер

Сержиньо

Шота Арвеладзе

Массимо Оддо

Джо Коул

Карло Кудичини

Чарли Адам

Справка. UNITED24 – благотворительная платформа, созданная по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Ее цель – сбор средств на помощь Украине в войне в следующих областях: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление городов.