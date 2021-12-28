Благодарен Ярмоленко, – Довбик мог не стать героем Украины на Евро-2020
Источник:ютуб-канал BurBuzz
Форвард Артем Довбык стал настоящим героем матча Украина – Швеция на Евро-2020. Футболист мог не появиться на поле, если бы не помощник Андрея Шевченко.
Довбик: встретился с Мальдерой взглядом
24-летний футболист Днепра-1 припомнил исторический матч Евро-2020 против Швеции. Артем Довбик признался, кому благодарен за то, что появился на поле в 1/8 финала турнира.
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Сначала игрок поблагодарил Ярмоленко, ведь именно Андрей попросил замену уже в дополнительном тайме. Вингер Вест Хэма выложился на поле и не смог доиграть все 120 минут. Вместо него на 105 минуте появился Довбик, который и стал героем матча, забив на 120+1 минуте победный мяч в сине-желтой футболке.
Есть две версии, почему Андрей Шевченко выпустил на поле именно нападающего Днепра-1. Якобы об этом сам попросил Ярмоленко. А во втором варианте Шевченко получил совет от своего помощника Альдо Мальдери. Довбик больше склоняется ко второй версии.
Это уже ближе к правде. Точно слышал, как Мальдера подошел. Я как раз спускался на разминку, этот разговор был у меня на глазах. Я даже встретился с Мальдерой взглядом, он посмотрел на меня, и я пошел разминаться,
– сказал Довбик.
Швеция – Украина: главное о матче
- Подопечные Шевченко первыми размочили нули на табло. Александр Зинченко стал автором первого гола во встрече 1/8 финала Евро-2020.
- Еще до перерыва хозяева сравняли цифры в матче благодаря результативному удару Эмиля Форсберга.
- Сборные никак не могли определить четвертьфиналиста турнира. Поединок перешел в дополнительные 15-минутные таймы. На 120 + 1 минуте вышедший на замену Довбик забил победный мяч в ворота шведов. В итоге – 1:2.
- Отметим, что с 99 минуты Швеция играла в меньшинстве после удаления Маркуса Даниэльсона.
- Украинка вышла в четвертьфинал Евро-2020, в котором с разгромным счетом уступила Англии (0:4).