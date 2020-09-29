Київському "Динамо" залишилося зробити лише один крок, щоб потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. А разом з тим і отримати як мінімум 32 мільйони євро.

У вівторок, 29 вересня, "Динамо" вдома зіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента". Перемога чи нічия в цьому матчі виведе киян до групового етапу Ліги чемпіонів.

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На кону цього матчу для "Динамо" – як мінімум 32 мільйони євро призових. Ця сума складається з різних складових. І вона не остаточна. Але це мінімальна сума, яку отримає гарантовано отримає "Динамо".

Призові за вихід в групу

За потрапляння в групу Ліги чемпіонів кожен клуб отримає 15,25 мільйона євро. Для прикладу, потрапляння в групу Ліги Європи – 2,92 мільйона євро. Однак тут команди за виліт з плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів виплатять клубам ще по 5 мільйонів євро.

Виплати за клубний рейтинг

Мова йде не про рейтинг клубів УЄФА за 5 років. Це рейтинг клубів за десять років, і він дещо відрізняється. Призові в цьому рейтингу теж діляться між усіма клубами, які потрапили в групу Ліги чемпіонів. Загалом мова йде про 585 мільйонів євро. її розбивають на рівні частини – по 1,108 мільйона євро. Остання команда в цьому рейтингу отримує одну таку частину. Друга команда з кінця – дві частини, третя – три частини. І так до першої команди в рейтингу, яка отримає 32 частини.

"Динамо" в цьому рейтингу опиниться на 18-у місці. Відтак київський клуб може отримати 16,62 мільйона євро.

Інші виплати "Динамо"

Вже після потрапляння в групу "Динамо" може значно збагатити свій бюджет:

Кожне набране очко в шести матчах принесе їм по 910 тисяч євро.

Вихід в 1/8 фіналу – 9,5 мільйона євро, чвертьфінал – 10,5 мільйона євро, півфінал – 12 мільйонів євро. Фіналіст отримає 15 мільйонів євро, переможець Ліги чемпіонів – 19 мільйонів євро.

Права за медіапул поки важко розрахувати. Слід дочекатися фінансових підсумків сезону від УЄФА, який і виплатить командам ще додаткові кошти.

Тож 32 мільйони євро – мінімум, на що може розраховувати "Динамо" у випадку виходу в групу Ліги чемпіонів. Для прикладу, навіть перемога у Лізі Європи не гарантує киянам такої суми.