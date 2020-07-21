20 июля "Ювентус" померился силами с "Лацио" в матче 34 тура Серии А. Команда Сарри одержала победу в сложнейшем матче против "орлов".

Ювентус – Лацио 2:1

Голы: Роналду, 51, 54 – Иммобиле, 83

"Ювентус" подошел к матчу в качестве лидера Серии А, опережая "Интер" на пять пунктов. Команда Сарри хочет праздновать успех в домашнем поединке против "Лацио", чтобы еще увеличить преимущество в турнирной таблице над конкурентами, пишет 24 канал.

"Лацио" же занимало четвертое место с 69 очками. Они "дышат в спину" "Аталанте" Малиновского, которая неожиданно сыграла вничью с "Вероной", уступая лишь двум пунктам. Победа "орлам" позволила бы запрыгнуть в тройку лидеров чемпионата.

Безголевой тайм

С первых секунд "Ювентус" показал, кто хозяин во встрече. Роналду вышел на оперативный простор на границе штрафной площадки и попытался закрутить мяч в ворота, но тот полетел далеко в сторону от стойки.

Сандро пробил головой – штанга спасла ворота.

Ответ от гостей. Катальди завоевал немного свободного пространства и пробил с границы штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой.

Роналду замкнул подачу со штрафной мощным ударом головой. Его попытка оказалась неточной – мяч полетел далеко от ворот.

Рабио запутал соперников, прорвавшись сквозь линию обороны,и вышел на ударную позицию в штрафной, но с его выстрелом под перекладину справился Томас Стракоша.

Роналду оказался самым быстрым в штрафной и выпрыгнул навстречу навесной передачи со стандарта. Он неплохо пробил головой, но мяч пролетел у стойки.

Иммобиле потерял очень перспективный момент. Он испытал удачу ударом со среднего расстояния – мяч попал в штангу.

В первой 45-минутке ни одной из команд так и не удалось размочить счет.

Бенефис португальца

Дибала увенчал невероятные индивидуальные действия ударом из пределов штрафной. Он переиграл голкипера, но мяч попал в одного из игроков обороняющейся команды и отскочил обратно.

На 51-й минуте Баштуш подвел свою команду и заработал пенальти в собственные ворота. К мячу уверенно подошел Роналду и раздумывал план, как переиграть голкипера. Португалец подбежал к мячу, остановился, дождался пока Стракоша начал двигаться и с одиннадцатиметровой отметки отправил мяч в угол ворот – 1:0.

Не прошло и трех минут, как звездный португалец увеличил счет. Дибала выполнил отличную передачу на Роналду, поэтому ничего не оставалось, как переправить мяч в пустые ворота – 2:0.

Матюиди откликнулся на пас, находясь перед воротами, но его удар оказался достаточно слабым и Стракоша легко забрал мяч в руки.

Похоже, Роналду хотел оформить хет-трик. Он во вратарской площадке замкнул прострел с фланга, но головой направил мяч в перекладину.

Дибала потерял 100-процентную возможность забить из пределов вратарской. Аргентинец пробил низом прямо в центр ворот, но голкипер выдал великолепный сейв.

Милинкович-Савич оказался самым быстрым в штрафной и выпрыгнул навстречу навесной передаче со стандарта. Он неплохо пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной.

На 83-й минуте "Лацио" получило возможность сократить счет. Защитник Бонуччи нарушил правила в борьбе за мяч – пенальти в ворота хозяев.

Иммобиле подошел к 11-метровой отметке для того, чтобы пробить пенальти. Щенсны дотянулся до мяча рукой, но этого оказалось недостаточно, чтобы помешать ему поразить угол ворот – 2:1.

Финальный свисток арбитра зафиксировал счет – 2:1.

Обзор поединка Ювентус – Лацио

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