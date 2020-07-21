Нападник "Ювентусу" Кріштіану Роналду двічі відзначився у матчі та перевершив рекорди. Португалець побив показник головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка у Серії А, а також став першим футболістом, який забивав 50 та більше голів у трьох топ-чемпіонатах Європи.

У матчі 34 туру "Ювентус" здобув перемогу над "Лаціо" (2:1). Роналду оформив дубль у матчі, який дозволив португальцю перевершити рекорд українця Андрія Шевченка, повідомляє Opta.

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Нові рекорди Роналду

Португальський форвард побив рекорд Серії А, швидше попередників досягнувши позначки в 50 голів.

Цієї позначки Роналду досяг за 61 матч. До цього швидше за всіх 50 голів в чемпіонаті Італії забивав українець Андрій Шевченко, якому знадобилося 68 матчів.

61 - Cristiano #Ronaldo is the fastest player to score 50 goals in Serie A (61 appearances) - among the players who made their debut since 1994/95. Sprinter.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/Fy6hQ6xW4W — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020

Окрім цього рекорду португалець встановив ще один. Він став першим в історії футболу, який забивав 50 та більше голів у трьох топ-чемпіонатах Європи – Англії, Іспанії та Італії/

50 - Cristiano #Ronaldo is the 1st player in history to score 50+ goals in Serie A, LaLiga and Premier League. Passport.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/mBrTIL7v6K — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020

Додамо, що у липні 2018 року було офіційно оголошено про перехід 33-річного португальця до складу італійського клубу, з яким уклали 4-річний контракт. Трансферна сума склала 100 мільйонів євро, що стало рекордом для гравців старше 30 років та найдорожчим придбанням в історії італійських клубів.