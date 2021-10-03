Перед матчем на НСК "Олимпийский" был вывешен баннер болельщиков Динамо. На нем они написали "Вон из Киева, ржавые". Вывесили его над входом в фан-шоп, который Шахтер открыл на территории стадиона.

Баннер болельщиков Динамо против Шахтера / Фото Druzi Dynamo

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Фанаты Шахтера же "передали привет" главному тренеру соперника Мирче Луческу. Румын 12 лет возглавлял именно "горняков". "Lucescu – Judas Iscariot!" написали на баннере болельщики Шахтера, намекая на предательство Луческу (Иуда был одним из 12 апостолов, и предал Иисуса Христа).

Баннер болельщиков Шахтера против Луческу / фото Профутбол Digital

Стоит добавить, что в прошлом сезоне против Луческу в Динамо выступали киевские болельщики, которые неоднократно организовывали акции протеста. Но в этом сезоне уже "подключились" и донецкие болельщики. Для примера, в самом же Донецке краской залили звезду Луческу.

Также стоит отметить, что перед матчем на трибунах был вывешен плакат со словами поддержки тренеру Шахтера Роберто Де Дзерби.

Баннер в поддержку Де Дзерби / Фото ФК Шахтер