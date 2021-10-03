На 76-й минуте матча между Милсами и Шерифом при счете 0:1 на поле возникла стычка между футболистами. Игрок хозяев поля Игорь Ламбарский ударил сзади по ногам Эмонда Аддо. Это не очень понравилось футболисту, поэтому он решил "ответить" тем же – ударил соперника. Правда рукой в лицо. От удара Ламбарский упал на газон.

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К месту схватки сразу сбежались все – от футболистов до тренеров. Арбитр матча сразу же показал красную карточку Аддо.

Но стычки на поле это не остановило – футболисты начали толкать друг друга. Поэтому пришлось даже вмешаться тренерам – Юрий Вернидуб успокаивал как своих футболистов, так доказывал что-то и соперникам.

Сам матч закончился минимальной победой Шерифа. Милсами же потерпели первое поражение в чемпионате и опустились на второе место. Шериф идет третьим с отставанием в шесть очков. Но у команды сразу три матча в запасе.

Видео драки на матче Шерифа