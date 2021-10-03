Перед матчем на НСК "Олімпійський" було вивішений банер вболівальників Динамо. На ньому вони написали "Геть з Києва, іржаві". Вивісили його над входом у фан-шоп, який Шахтар відкрив на території стадіону.



Банер вболівальників Динамо проти Шахтаря / Фото Druzi Dynamo

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Фанати Шахтаря ж "передали привіт" головному тренеру суперника Мірчі Луческу. Румун 12 років очолював саме "гірників". "Lucescu – Judas Iscariot!" написали на банері вболівальники Шахтаря, натякаючи на зраду Луческу (Юда був одним з 12 апостолів, і зрадив Ісуса Христа).



Банер вболівальників Шахтаря проти Луческу / фото Профутбол Digital

Варто додати, що в минулому сезоні проти Луческу в Динамо виступали київські вболівальники, які неодноразово організовували акції протесту. Та в цьому сезоні вже "підключилися" і донецькі вболівальники. Для прикладу, у самому ж Донецьку фарбою залили зірку Луческу.

Також варто відзначити, що перед матчем на трибунах було вивішено плакат зі словами підтримки тренеру Шахтаря Роберто Де Дзербі.



Банер на підтримку Де Дзербі / Фото ФК Шахтар