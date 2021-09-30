Не простили предательства

Болельщики Шахтера не на шутку разозлились на румынского специалиста. Мирча Луческу изменил бывшему клубу с их самым большим врагом в УПЛ – Динамо. Фанаты не простили "Мистеру" такого поступка. Теперь репутация румына запятнана на всю жизнь.

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Имя Мирчи Луческу навсегда запечатлено на аллее славы, которая является рядом с "Донбасс Ареной". Неизвестные залили звезду бывшего тренера синей краской. После этого даже сложно прочитать, кому принадлежит эта награда.



Облитая краской звезда Луческу / Фото facebook.com/typycal.donetsk

Скорее всего, что ультрас "горняков" таким поступком ответил на слова Луческу, которые он сказал после игры Динамо на выезде из Рухом. Румын заявил, что те, кто комментируют его действия могут приехать в Донецк, посмотреть на аллею звезд дончан.

Луческу возглавил Динамо конце июля 2021 года, подписав контракт до конца июня 2024 года.

До этого румын руководил Шахтером с 2004 по 2016 года. Под его руководством донецкий клуб сыграл 561 поединок.



Звезду Луческу облили / Фото facebook.com/typycal.donetsk