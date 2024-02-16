Збірна України заявила на турнір 10 дзюдоїстів. До списку учасників потрапила олімпійська призерка Токіо-2020 Дар'я Білодід.
Читайте також Усик проти Ф'юрі, Олімпіада та футбольне Євро: календар головних спортивних подій 2024 року
Як виступила Білодід
Через травму спини Дар'я пропустила пів року. Тож у Баку був її перший офіційний старт сезону. На шляху до чвертьфіналу 23-річна киянка, яка змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів, по черзі перемогла Марію Ескано з Гуамо та представницю Фінляндії Піхлу Солонен.
У чвертьфіналі Білодід поступилася по шидо на "голден скор" дворазовій чемпіонці світу Крісті Дегучі з Канади. Однак українка зберігала шанси поборотися за бронзову медаль через втішні поєдинки.
У першій сутичці Білодід у додатковий час ефектним кидком здолала Майсу Пардаєву з Туркменістану. А у вирішальному поєдинку Дар'я оформила дострокову перемогу над бронзовою медалісткою ЧС-2023 серед юніорів Юлі Берскенс з Нідерландів.
Зазначимо, що це восьма медаль Дар'ї Білодід на рівні турнірів Грендслем: чотири "золота", одне "срібло" та три "бронзи".