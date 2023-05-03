Скандальная Екатерина Бех в первые дни военной агрессии России сбежала в страну-агрессорку. Спортсменка решила больше не возвращаться в Украину и восстановила гражданство РФ, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Сняла все вопросы о возвращении в сборную Украины

Бывшая украинка сама сообщила о смене гражданства российским СМИ.

Да, это правда, что меня восстановили в гражданстве РФ. В следующем сезоне планирую выступать на российских стартах. Буду тренироваться в составе сборной Московской области у Алексея Викторовича Нуждова. Постараюсь пробиться на все главные старты,

– сказала Бех.

Отметим, что спортсменка сможет выступать только во внутренних соревнованиях, ведь российские биатлонисты получили бан от IBU на международные турниры.

Напомним, что ранее была информация о возвращении Беха в сборную Украины. Новый главный тренер женской команды Николай Зоц не исключал такой вариант.

Что известно о Екатерине Бехе