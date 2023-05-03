Скандальная Екатерина Бех в первые дни военной агрессии России сбежала в страну-агрессорку. Спортсменка решила больше не возвращаться в Украину и восстановила гражданство РФ, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Сняла все вопросы о возвращении в сборную Украины
Бывшая украинка сама сообщила о смене гражданства российским СМИ.
Да, это правда, что меня восстановили в гражданстве РФ. В следующем сезоне планирую выступать на российских стартах. Буду тренироваться в составе сборной Московской области у Алексея Викторовича Нуждова. Постараюсь пробиться на все главные старты,
– сказала Бех.
Отметим, что спортсменка сможет выступать только во внутренних соревнованиях, ведь российские биатлонисты получили бан от IBU на международные турниры.
Напомним, что ранее была информация о возвращении Беха в сборную Украины. Новый главный тренер женской команды Николай Зоц не исключал такой вариант.
Что известно о Екатерине Бехе
- Екатерина Бех родилась в Хабаровском крае.
- В 2018 году она была натурализована и приняла украинское гражданство.
- Бывший президент федерации биатлона Украины Владимир Бринзак возлагал большие надежды на Бех.
- В 2019 году она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров по спринту и гонке преследования.
- На чемпионате Европы-2020 среди юниоров стала победительницей в спринте.
- В сезоне 2020/21 дебютировала за сборную Украины на Кубке мира.
- В первый день вторжения уехала из Украины и вернулась в Россию. Там она получила статус беженки и собирала документы на восстановление гражданства.
- После этого Екатерину Бех вместе с Ольгой Абрамовой и Оксаной Москаленко исключили из сборной Украины. Ни одна из этих биатлонисток не осудила войну в Украине.