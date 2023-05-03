Скандальна Катерина Бех у перші дні військової агресії Росії втекла до країни-агресорки. Спортсменка вирішила більше не повертатися до України та відновила громадянство РФ, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Зняла всі питання про повернення в збірну України
Колишня українка сама повідомила про зміну громадянства російським ЗМІ.
Так, це правда, що мене відновили у громадянстві РФ. Наступного сезону планую виступати на російських стартах. Тренуватимуся у складі збірної Московської області в Олексія Вікторовича Нуждова. Намагатимуся пробитися на всі головні старти,
– сказала Бех.
Зазначимо, що спортсменка зможе виступати лише у внутрішніх змаганнях, адже російські біатлоністи отримали бан від IBU на міжнародні турніри.
Нагадаємо, що раніше була інформація про повернення Бех до збірної України. Новий головний тренер жіночої команди Микола Зоц не виключав такий варіант.
Що відомо про Катерину Бех
- Катерина Бех народилася в Хабаровському краї.
- У 2018 році вона була натуралізована та прийняла українське громадянство.
- Колишній президент федерації біатлону України Володимир Бринзак покладав великі надії на Бех.
- У 2019 році вона стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів у спринті та гонці переслідування.
- На чемпіонаті Європи-2020 серед юніорів стала переможницею у спринті.
- У сезоні 2020/21 дебютувала за збірну України на Кубку світу.
- У перший день вторгнення виїхала з України та повернулася в Росію. Там вона отримала статус біженки та збирала документи на відновлення громадянства.
- Після цього Катерину Бех разом з Ольгою Абрамовою та Оксаною Москаленко виключили зі складу збірної України. Жодна з цих біатлоністок не засудила війну в Україні.