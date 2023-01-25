Украинская биатлонистка Александра Меркушина стала чемпионкой в спринте. Своими эмоциями от победы 18-летняя спортсменка поделилась в комментарии Суспильне Спорт.

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Лучший момент карьеры Александры Меркушиной

В биатлонном сезоне 2022/23 Меркушина-младшая дебютировала на Кубке мира. По мнению спортсменки, выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) было не менее сложным.

Легче точно не было, гораздо труднее. Я очень нервничала перед гонкой, действительно сильно. Выходила на старт переполненной стрессом и эмоциями. Во время гонки они отпустили, но все равно было тяжело,

– сказала юная биатлонистка.

Погодные условия не были благоприятны для прохождения трассы. Благодаря характеру Александра смогла преодолеть все трудности.

"Были сложные погодные условия, временами шел дождь, временами снег. Трасса была тяжелая, потому что снег был мокрый. Физически было трудно пройти эту гонку, но я понимала, что это следствие погоды, и всем тяжело. Я терпела", – рассказала Меркушина.

Золотая награда ЕЮОФ-2023 стала самым высоким достижением Александры Меркушиной. На этапе Кубка мира в Антхольце биатлонистка была 44-й в спринте.

Медаль? Пожалуй, это один из самых лучших моментов в моей спортивной карьере. Радуюсь этому и надеюсь, что буду подниматься на высоком уровне чаще, потому что мне нравится там. Здесь, конечно, тоже, поэтому надеюсь, меня будут более серьезно воспринимать на высшем уровне,

– сказала 18-летняя спортсменка.

Важно! Еще одну награду на ЕЮОФ-2023 для Украины завоевала Наталья Казюк. Фристайлистка выиграла бронзовую медаль в дисциплине биг-эйр. В настоящее время Украина занимает 13 место в медальном зачете ЕЮОФ-2023.