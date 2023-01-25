Українська біатлоністка Олександра Меркушина стала чемпіонкою у спринті. Своїми емоціями від перемоги 18-річна спортсменка поділилася у коментарі Суспільне Спорт.
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Найкращий момент кар'єри Олександри Меркушиної
У біатлонному сезоні 2022/23 Меркушина-молодша дебютувала на Кубку світу. На думку спортсменки, виступ на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) був не менш складним.
Легше точно не було, значно важче. Я дуже нервувалася перед гонкою, насправді сильно. Виходила на старт переповненою стресу та емоцій. Під час гонки вони відпустили, але все одно було важко,
– сказала юна біатлоністка.
Погодні умови не були сприятливими для проходження траси. Завдяки характеру Олександра зуміла подолати всі труднощі.
"Були складні погодні умови, часом ішов дощ, часом – сніг. Траса була важка, бо сніг був мокрий. Фізично було важко пройти цю гонку, але я розуміла, що це наслідок погоди, і всім важко. Я терпіла", – розповіла Меркушина.
Золота нагорода ЄЮОФ-2023 стала найвищим досягненням Олександри Меркушиної. На етапі Кубка світу в Антгольці біатлоністка була 44-ю в спринті.
Медаль? Мабуть, це один з найкращих моментів у моїй спортивній кар'єрі. Радію цьому та сподіваюся, що підійматимуся на високому рівні частіше, бо мені подобається там. Тут, звісно, також, тому сподіваюся, мене будуть більш серйозно сприймати на вищому рівні,
– сказала 18-річна спортсменка.