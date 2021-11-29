Позорная ошибка призера Олимпиады

Бронзовый призер Олимпиады-2014 отметился своей непунктуальностью, которая в биатлоне играет большую роль. Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки.

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Произошло это в мужском спринте в Швеции. Россиянин выходил на трассу под поздним 116-м номером. Гараничев ждал своего отсчета, но забыл взять палки. Из-за этого спортсмен стартовал после литовского биатлониста со 117-м номером. Его отставание еще до выхода на трассу от лидера уже составляло 35 секунд.

33-летний опытный биатлонист из России допустил позорную ошибку. Комментатор спринта с сарказмом прокомментировал такой эпизод.

Вот спортсмены уровня сборной. Молодцы! Евгений второй раз опаздывает. То в пасьюте не пришел, теперь сегодня... Слава богу, с лыжами и с винтовкой. Это уже неплохо, молодец,

– сказал комментатор.

Победителем спринта стал швед Себастьян Самуэльссон.

Украинцы финишировали за пределами топ-20. Ближайшим к этому десятку стал лидер и капитан команды Дмитрий Пидручный, который занял 21-ую позицию.

Биатлонист-неудачник из России Гараничев с тремя кругами штрафа завершил гонку 113-м. Его отставание от лидера гонки составило +3:55.5

Второй этап состоится также в Эстерсунде.

Видео эпизода с российским биатлонистом