Ганебна помилка призера Олімпіади

Бронзовий призер Олімпіади-2014 відзначився своєю непунктуальністю, яка у біатлоні відіграє велику роль. Російський біатлоніст Євген Гаранічев запізнився на старт гонки.

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Сталось це у чоловічому спринті у Швеції. Росіянин виходив на трасу під пізнім 116-м номером. Гаранічев чекав на свій відлік, але забув взяти пальці. Через це спортсмен стартував після литовського біатлоніста з 117-м номером. Його відставання ще до виходу на трасу від лідера вже складало 35 секунд.

33-річний досвідчений біатлоніст із Росії припустився ганебної помилки. Коментатор спринту з сарказмом прокоментував такий епізод.

От спортсмени рівня національної збірної. Молодці! Євген вдруге спізнюється. То в пасьюті не прийшов, тепер сьогодні... Слава богу, з лижами та з гвинтівкою. Це вже непогано, молодець,

– сказав коментатор.

Переможцем спринту став швед Себастьян Самуельссон.

Українці фінішували за межами топ-20. Найближчим до цього десятку став лідер та капітан команди Дмитро Підручний, який посів 21-шу позицію.

Біатлоніст-невдаха з Росії Гаранічев із трьома колами штрафу завершив гонку 113-м. Його відставання від лідера гонки склало +3:55.5

Другий етап відбудеться також в Естерсунді.

Відео епізоду з російським біатлоністом