Неудачный финиш

После четвертого огневого рубежа Латыпов претендовал на третье место. Однако в кульминационный момент биатлонист допустил забавную ошибку.

Кстати Сборная Украины по биатлону определились с составом на спринт в Эстерсунде

Россиянин пропустил поворот и вместо финишного коридора поехал на еще один круг. Вскоре биатлонист осознал ошибку, но те 30 – 40 секунд и стоили ему медали. В итоге он занял седьмое место.

Видео финиша россиянина

"Ну ошибка моя реально. Очень сильно отработал вторую часть дистанции, садился усталый, глаза со спуска все красные, плохо видно. Голову опустил вниз, траекторию неправильную выбрал. Автоматически, как ехал на рубеж, так и заехал", – сказал Латыпов после гонки в эфире телеканала Матч ТВ.

Как выступили украинцы

В первой гонке сезона украинские биатлонисты выступили не слишком удачно. Лучшим стал Антон Дудченко, он финишировал на 24 позиции. Капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный в итоге занял 28 строчку. Оба украинцы допустили по три ошибки на огневом рубеже.

Приятно удивил дебютант Денис Насыко, ему немного не хватило до попадания в зачетную зону, он не закрыл 2 мишени и оказался на 41-м месте.

Три промаха допустили Богдан Цымбал и Андрей Доценко – 52 и 76 места соответственно.

Обратите внимание! В воскресенье, 28 ноября, в шведском Эстерсунде состоится мужской спринт, который начнется в 14:45.