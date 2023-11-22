22 ноября скончался многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Известный спортсмен защищал Украину от российских захватчиков.
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Во время выполнения боевого задания спортсмен подорвался на мине. Сергею пришлось ампутировать ногу. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь настоящего героя.
Украинский биатлонист Артем Прима отреагировал на смерть Сергея Лысюка. Оба спортсмена родились в Чернигове.
Вечная память герою. Не простим, не забудем е**** ю русню.
Поддержим семью Артема. У него остались жена и сын, так и не дождавшийся папы с войны,
– написал Прима.
Сообщение Артема Прима / instagram.com/prima_artem
Отметим, что жена Сергея Лысюка Елена Бибик – бывшая украинская биатлонистка. После завершения карьеры работает со спортсменами с недостатками здоровья.