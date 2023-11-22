22 ноября скончался многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Известный спортсмен защищал Украину от российских захватчиков.

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Во время выполнения боевого задания спортсмен подорвался на мине. Сергею пришлось ампутировать ногу. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь настоящего героя.

Украинский биатлонист Артем Прима отреагировал на смерть Сергея Лысюка. Оба спортсмена родились в Чернигове.

Вечная память герою. Не простим, не забудем е**** ю русню.

Поддержим семью Артема. У него остались жена и сын, так и не дождавшийся папы с войны,

– написал Прима.

Сообщение Артема Прима / instagram.com/prima_artem

Отметим, что жена Сергея Лысюка Елена Бибик – бывшая украинская биатлонистка. После завершения карьеры работает со спортсменами с недостатками здоровья.