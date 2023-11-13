Среди тех, кто не побоялся побиться в глаза врагу и даже, возможно, смерти Сергей Лисюк. Многократный чемпион Украины, Европы и мира защищал страну от России в Донецком направлении.

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Украинскому спортсмену и защитнику нужна помощь

Однако во время одной из боевых задач в горячем месте передовой Лысюк взорвался на мине. Титулованный кикбоксер получил тяжелые ранения и находится в реанимации в Днепре.

К сожалению, из-за мины врачам пришлось провести ампутацию ноги Сергею.

Каждый небезразличный может поддержать раненого спортсмена и Героя Украины.

Бронзовый призер зимней Олимпиады-1994 Лиллехамери по биатлону Валентина Цербе-Несина опубликовала пост, попросив о помощи для Сергея Лысюка и его семьи, добавив реквизиты карты жены кикбоксера.

Проклятая война калечит лучших! Спортсмены в рядах ВСУ на защите нашей страны! Черниговский кикбоксер Сергей Лысюк Заслуженный мастер спорта Украины многократный чемпион мира находится в реанимации. Ампутированная нога, очень тяжелые ранения, взорвался на мине. Его жена Елена Бибик родом из Прилук, в бывшем – биатлонистка, сейчас работает со спортсменами с недостатками здоровья. Большая просьба помочь молитвой и финансово. Номер карты ПриватБанк: 4731 2196 4281 9621,

– написала бывшая биатлонистка Цербе-Несина.

Обратите внимание! Также есть ссылка на монобанк жены раненого военного.

Украинский спортсмен не побоялся и пошел защищать нашу страну от безжалостного врага, а теперь пришло время поддержать раненого военного.