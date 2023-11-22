22 листопада помер багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк. Відомий спортсмен захищав Україну від російських загарбників.

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Під час виконання бойового завдання спортсмен підірвався на міні. Сергію довелося ампутувати ногу. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя справжнього героя.

Український біатлоніст Артем Прима відреагував на смерть Сергія Лисюка. Обидва спортсмени народилися в Чернігові.

Вічна пам'ять герою. Не пробачимо, не забудемо е****у русню. Підтримаємо родину Артема. У нього залишилися дружина та син, який так і не дочекався тата з війни,

– написав Прима.

Допис Артема Прима / instagram.com/prima_artem

Зазначимо, що дружина Сергія Лисюка Олена Бібік – колишня українська біатлоністка. Після завершення кар'єри працює зі спортсменами з вадами здоров’я.