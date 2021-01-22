В пятницу, 22 января, мужской индивидуальной гонкой продолжится седьмой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Украину представят пять спортсменов.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определится с биатлонистами, которые будут выступать в индивидуальной гонке в Антхольце. В заявке присутствуют лидеры команды Дмитрий Пидручный и Артем Прима, сообщает Biathlon.com.ua.

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Состав сборной Украины

Руслан Ткаленко

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Первым на старт среди украинцев выйдет 28-летний Ткаленко, у которого будет боб с 12-м номером. Далее в гонку вступят лидеры Пидручный и Прима – 32-й и 35-й номера соответственно. В последних группах Украину представляют два спортсмена Дудченко (77-й) и Тищенко (94-й).

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Днем ранее 21 января украинские биатлонистки задали отличный темп для хороших результатов. Олимпийская чемпионка в Сочи Юлия Джима в индивидуалке прошла все огневые рубежи на ноль и получила первую для Украины медаль в сезоне – "серебро". Она стала единственной среди участников, которой удалось отстреляться "чисто". Еще две украинки Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко финишировали в топ-30 – 16 и 28 позиции соответственно. Выступление Дарьи Блашко было худшим – 57 ступень.

Всего на этапе в Антхольце предусмотрено шесть стартов – индивидуальная гонка, масс-старт и эстафета. Одна из них уже состоялась.