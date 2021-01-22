У п'ятницю, 22 січня, чоловічою індивідуальною гонкою продовжиться сьомий етап Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці. Україну представлять п'ять спортсменів.

Головний наставник збірної України Юрай Санітра визначиться з біатлоністами, які виступатимуть в індивідуальній гонці в Антхольці. У заявці присутні лідери команди Дмитро Підручний та Артем Прима, повідомляє Biathlon.com.ua.

До теми Як нагороджували Юлію Джиму: відео

Склад збірної України

Руслан Ткаленко

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Перший на старт серед українців вийде 28-річний Ткаленко, в якого буде біб з 12-м номером. Далі у гонку вступлять лідери Підручний та Прима – 32-й та 35-й номера відповідно. В останніх групах Україну представляють два спортсмени Дудченко (77-й) та Тищенко (94-й).

До теми. Чоловіки вийдуть на старт о 14:15 (за київським часом)

Днем раніше 21 січня українські біатлоністки задали чудовий темп для гарних результатів. Олімпійська чемпіонка у Сочі Юлія Джима в індивідуалці пройшла всі вогневі рубежі на нуль та здобула першу для України медаль у сезоні – "срібло". Вона стала єдиною серед учасниць, якій вдалось відстрілятись "чисто". Ще дві українки Олена Підгрушна та Валентина Семеренко фінішували у топ-30 – 16 та 28 позиції відповідно. Виступа Дарії Блашко був найгірший – 57 сходинка.

Загалом на етапі в Антхольці передбачено шість стартів – індивідуальна гонка, мас-старт та естафета. Одна з них вже відбулась.