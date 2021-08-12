Безумный ажиотаж: ПСЖ расширит стадион после трансфера Месси
Источник:France Info
Приход Лионеля Месси добавил проблем ПСЖ. Французскому клубу придется увеличивать число мест на стадионе "Парк де Пренс",
Все хотят увидеть Месси
10 августа стало известно о трансфере Лионеля Месси в ПСЖ. Переход аргентинца произвел фурор в Париже. Фанаты собрались возле арены, чтобы впервые увидеть и поздравить Лео с новым этапом в его карьере.
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34-летний футболист вышел к фанатам и вызвал фурор. Фанаты встретили Лео громкими криками и пиротехникой.
Французский клуб после перехода нападающего вынужден увеличить вместимость домашнего стадиона "Парк де Пренс". Болельщики бросились мгновенно покупать билеты на первый поединок против Страсбурга, который состоится 14 августа. В этой игре может дебютировать другой новичок команды Серхио Рамос, покинувший Реал после почти 16 лет карьеры в Мадриде.
Все крупные клубы сейчас располагают стадионом на 80 тысяч зрителей. Расширить стадион для нас – это обязательная задача,
– заявил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи
- Домашний стадион ПСЖ построен в 1897 году. Арена вмещает более 48 тысяч человек.
- Аргентинский форвард останется в Париже минимум на 2 года. Клуб имеет опцию продления его соглашения еще на один год. Двухлетний контракт с парижанами подписал и Рамос.
- ПСЖ уже стартовал в Лиге 1. Парижане едва победили Труа, за который выступает бывший игрок Руха Николай Кухаревич. Матч завершился со счетом 1:2.