Безумный ажиотаж: ПСЖ расширит стадион после трансфера Месси

12 августа 2021 , 19:33
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Источник:

France Info

Приход Лионеля Месси добавил проблем ПСЖ. Французскому клубу придется увеличивать число мест на стадионе "Парк де Пренс",

Все хотят увидеть Месси

10 августа стало известно о трансфере Лионеля Месси в ПСЖ. Переход аргентинца произвел фурор в Париже. Фанаты собрались возле арены, чтобы впервые увидеть и поздравить Лео с новым этапом в его карьере.

Интересно Бывшие соперники на поле: Рамос неожиданно предложил Месси остановиться в его доме

34-летний футболист вышел к фанатам и вызвал фурор. Фанаты встретили Лео громкими криками и пиротехникой.

Французский клуб после перехода нападающего вынужден увеличить вместимость домашнего стадиона "Парк де Пренс". Болельщики бросились мгновенно покупать билеты на первый поединок против Страсбурга, который состоится 14 августа. В этой игре может дебютировать другой новичок команды Серхио Рамос, покинувший Реал после почти 16 лет карьеры в Мадриде.

Все крупные клубы сейчас располагают стадионом на 80 тысяч зрителей. Расширить стадион для нас – это обязательная задача,
 –  заявил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи

  • Домашний стадион ПСЖ построен в 1897 году. Арена вмещает более 48 тысяч человек.
  • Аргентинский форвард останется в Париже минимум на 2 года. Клуб имеет опцию продления его соглашения еще на один год. Двухлетний контракт с парижанами подписал и Рамос.
  • ПСЖ уже стартовал в Лиге 1. Парижане едва победили Труа, за который выступает бывший игрок Руха Николай Кухаревич. Матч завершился со счетом 1:2.
Автор: Софія Кулай