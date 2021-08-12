Усі хочуть побачити Мессі

10 серпня стало відомо про трансфер Ліонеля Мессі у ПСЖ. Перехід аргентинця викликав фурор у Парижі. Фанати зібрались біля арени, щоб вперше побачити та привітати Лео з новим етапом у його кар'єрі.

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34-річний футболіст вийшов до фанатів та спричинив фурор. Фанати зустріли Лео гучними криками та піротехнікою.

Французький клуб після переходу нападника змушений збільшити місткість домашнього стадіону "Парк де Пренс". Уболівальники кинулись миттєво купувати квитки на перший поєдинок проти Страсбурга, який відбудеться 14 серпня. У цій грі може дебютувати інший новачок команди Серхіо Рамос, який покинув Реал після майже 16 років кар'єри у Мадриді.

Усі великі клуби зараз мають в своєму розпорядженні стадіон на 80 тисяч глядачів. Розширити стадіон для нас – це обов'язкове завдання,

– заявив президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі