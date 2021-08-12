Все хотят увидеть Месси

10 августа стало известно о трансфере Лионеля Месси в ПСЖ. Переход аргентинца произвел фурор в Париже. Фанаты собрались возле арены, чтобы впервые увидеть и поздравить Лео с новым этапом в его карьере.

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34-летний футболист вышел к фанатам и вызвал фурор. Фанаты встретили Лео громкими криками и пиротехникой.

Французский клуб после перехода нападающего вынужден увеличить вместимость домашнего стадиона "Парк де Пренс". Болельщики бросились мгновенно покупать билеты на первый поединок против Страсбурга, который состоится 14 августа. В этой игре может дебютировать другой новичок команды Серхио Рамос, покинувший Реал после почти 16 лет карьеры в Мадриде.

Все крупные клубы сейчас располагают стадионом на 80 тысяч зрителей. Расширить стадион для нас – это обязательная задача,

– заявил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи