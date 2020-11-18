УЕФА присудил сборной Норвегии техническое поражение со счетом 0:3 за пропуск матча Лиги наций с Румынией.

Об этом сообщает пресс-служба скандинавов.

Смотрите также Норвегия сыграет с Австрией в Лиге наций молодежным составом: причина

Если решение УЕФА о техническом поражении останется в силе, то у Норвегии будет 9 очков после 5 туров, у Румынии – 7. Австрия, лидирующая в группе B1, набрала 12 баллов.

Вспышка COVID-19 в сборной Норвегии: что известно

Матч между Румынией и Норвегией был отменен, поскольку норвежское правительство решило не выпускать национальную команду из страны из-за одного случая коронавируса в лагере сборной.

Наиболее вероятным сценарием в данной ситуации, с учетом плотности календаря в конце года, видится техническое поражение (0:3) для сборной Норвегии, которое серьезно помешает им составить конкуренцию Австрии в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций УЕФА.

При этом УЕФА подчеркивает важность полного соблюдения всеми командами, игроками, официальными лицами и другими участниками соревнований Протокола УЕФА о возвращении к игре, а также соответствующей ему нормативной базы.