В последнем матче группы Лиги наций Израиль на своем поле победил Шотландию (1:0). Единственный гол во встрече забил игрок "Шахтера" Манор Соломон.

Команды показывали довольно ровный футбол. Казалось, что первая 45-минутка завершится нулями на табло, но иначе думали хозяева встречи. Перед самым перерывом благодаря удару игрока "горняков" Израиль открыл счет, пишет 24 канал.

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Гол "горняка"

Захави отдал точную передачу на Соломона, который красиво обыграл защитника и бильярдным ударом перевел мяч во владение гостей – 1:0. Этот мяч стал первым во встрече, а как оказалось впоследствии и последним. Минимальная победа хозяев 1:0.

Манор провел на поле 84 минуты. После чего был заменен на Коэна.

После победы Израиль расположился на третьей строчке в группе – 8 очков. Возглавила таблицу Чехия, в их активе 12 набранных пунктов, а за "их спиной" расположилась Шотландия (10 очков). Таблицу замкнула Словакия (4 очка).

Израиль – Шотландия видеообзор (гол Соломона с 4:20)