Капітан Реала Серхіо Рамос провів серйозну розмову з командою після чергової поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів. Захисник хоче витягнути гравців з глибокої емоційної кризи.

Лідер "королівського клубу" провів зустріч на базі у Вальдебебасі, щоб разом із командою знайти правильні шляхи вирішення виходу з кризи. Про це повідомляє відоме видання AS.

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Складна ситуація у Реалі

Мадридці вдруге поспіль зазнали поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів. Спершу вони вдома прикро поступились із рахунком 3:4, а на виїзді у Києві програли більш переконливо 2:0 на користь підопічних Луїша Каштру.

Таким результатом не був задоволений центральний захисник іспанців, який не вирушив на гру з командою. Тому вирішив по прибутті гравців у Іспанію провести розмову.

Нам не вистачає однієї перемоги для плей-офф Ліги чемпіонів. Ми залежимо лише від себе і повинні віддати все. Хлопці, це ж Реал! Ми вибиралися і з гірших ситуацій,

– сказав Серхіо.

Підтримали розмову Рамоса й інші лідери команди Модріч та Марсело, які теж зробили свої емоційні промови. А от головного наставника клубу Зінедіна Зідана не було на засіданні команди. Це жодним чином не пов'язано з недовірою футболістом до тренерського штабу. Гравці повністю підтримують французького фахівця і його асистентів, тому готові виправити ситуацію у клубі вже у найближчих матчах.