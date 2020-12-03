Без Зідана: лідери Реала провели розмову з гравцями клубу після фіаско від Шахтаря
Капітан Реала Серхіо Рамос провів серйозну розмову з командою після чергової поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів. Захисник хоче витягнути гравців з глибокої емоційної кризи.
Лідер "королівського клубу" провів зустріч на базі у Вальдебебасі, щоб разом із командою знайти правильні шляхи вирішення виходу з кризи. Про це повідомляє відоме видання AS.
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Складна ситуація у Реалі
Мадридці вдруге поспіль зазнали поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів. Спершу вони вдома прикро поступились із рахунком 3:4, а на виїзді у Києві програли більш переконливо 2:0 на користь підопічних Луїша Каштру.
Таким результатом не був задоволений центральний захисник іспанців, який не вирушив на гру з командою. Тому вирішив по прибутті гравців у Іспанію провести розмову.
Нам не вистачає однієї перемоги для плей-офф Ліги чемпіонів. Ми залежимо лише від себе і повинні віддати все. Хлопці, це ж Реал! Ми вибиралися і з гірших ситуацій,
– сказав Серхіо.
Підтримали розмову Рамоса й інші лідери команди Модріч та Марсело, які теж зробили свої емоційні промови. А от головного наставника клубу Зінедіна Зідана не було на засіданні команди. Це жодним чином не пов'язано з недовірою футболістом до тренерського штабу. Гравці повністю підтримують французького фахівця і його асистентів, тому готові виправити ситуацію у клубі вже у найближчих матчах.
- Зараз Реал у групі B посідає третю сходинку, у їх активі 7 набраних пунктів. Така ж кількість очків і у Шахтаря, який йде другим.
- У іспанській Ла Лізі мадридці набрали 17 пунктів та розташовуються на 4 місці. Поступаючись Реал Сосьєдаду, який несподівано очолює турнірну таблицю, Атлетіко та Вільярреалу.
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