Без Трубина, но с первыми легионерами: заявка сборной Украины на игру против Эмполи

Во вторник, 17 мая, сборная Украины проведет свой второй контрольный спарринг во время подготовки к игре против Шотландии. Александр Петраков взял с собой 24 футболиста.

Все получат шанс проявить себя

В матче против итальянского Эмполи Александр Петраков сможет впервые использовать нескольких легионеров, присоединившихся к сборной – Тарас Качараба, Роман Яремчук, Данило Сикан и Александр Зубков. С командой в Италию не отправились только два игрока.

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Анатолий Трубин уехал в расположение молодежной сборной Украины U-21, а Сергей Булец получил повреждение. У атакующего полузащитника Зари проблемы с голеностопом.

Все остальные футболисты готовы выйти на футбольное поле в матче против Эмполи.

Отметим, что в общую группу команды вернулся лучший бомбардир сезона 2021/2022 Артем Довбик. Также в Италию прилетел динамовец Виктор Цыганков. Оба пропускали предыдущую игру из-за повреждений.

Заявка сборной Украины

Голкиперы: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель;

Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель; Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Денис Попов, Илья Забарный, Ефим Конопля, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

Валерий Бондарь, Александр Сирота, Денис Попов, Илья Забарный, Ефим Конопля, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко; Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Александр Зубков, Николай Шапаренко;

Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Александр Зубков, Николай Шапаренко; Нападающие: Артем Довбык, Роман Яремчук, Данило Сикан, Артем Беседин.

Отметим, что, по информации издания Динамомания, Беседин, Буяльский и Гармаш не поедут в Глазго на матч плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Пока динамовцы попали в заявку на товарищеский поединок.

Сборная Украины продолжает готовиться к Шотландии

Подопечные Александра Петракова будут в течение месяца готовиться к игре против Шотландии, которая состоится уже 1 июня в Глазго.

"Сине-желтые" уже даже успели провести первый спарринг против Боруссии Менхенгладбах. В поединке наставник не смог рассчитывать на легионеров, только постепенно прибывающих в сборную. Однако даже в таком составе Украина одержала победу со счетом 1:2. Голы за сборную забивали дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихалонок.

Впереди у команды два матча за два дня. 17 мая против Эмполи, а уже на следующий день игра в Хорватии против Риеки, которую украинские фанаты смогут посетить совершенно бесплатно.

Кроме этого "сине-желтых" ждут еще две товарищеские встречи. Но неизвестно, кто будет в соперниках сборной.

Если украинцы одержат победу над Шотландией, то уже 5 июня сразятся против Уэльса за путевку на Мундиаль.

Контрольный спарринг против итальянского Эмполи начнется 17 мая в 21:30 по киевскому времени.