Без Свитолиной и Костюк: состав сборной Украины на матч против США на Кубке Билли Джин Кинг

Определялась окончательная заявка женской сборной Украины по теннису на матч Кубка Билли Джин Кинг. Соперницами украинок будут теннисистки из США.

Новый состав Украины

В составе украинской сборной произошли сразу несколько ключевых перемен. "Сине-желтые" сыграют в обескровленном состоянии.

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Состав сборной Украины

Даяна Ястремская

Катарина Заватько

Надежда Киченок

Людмила Киченок

В составе США заявлены сразу пять теннисисток – Джессика Пегула, Алисон Риск, Шелби Роджерс, Эйжа Мухаммад и Дезире Кравчик.

Какие изменения произошли в сборной Украины

Сначала в списке Украины были Элина Свитолина и Марта Костюк. Однако обе из-за травм вынуждены пропустить матчи за национальную команду.

Первая ракетка Украины не сможет сыграть из-за повреждения спины. А Ястремская заменила Костюк, которая ляжет под нож хирурга.

Матч Кубка Билли Джин Кинг США – Украина состоится 15 – 16 апреля.