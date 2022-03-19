Поединки пройдут 16 – 17 апреля в городе Эшвилл (штат Северная Каролина, США) и по выбору американской стороны они будут проходить на хардовом покрытии.

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Состав Украины

Элина Свитолина (первая ракетка Украины, №18 WTA);

Марта Костюк (третья ракетка Украины №54 WTA);

Екатерина Завацкая (восьмая ракетка Украины, №210 WTA);

Людмила Киченок (№30 парного мирового рейтинга парного);

Надежда Киченок (№37 парного мирового рейтинга парного).

Капитаном команды является Ольга Савчук.

Украина вышла в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг по итогам встречи против Японии, в которой выиграла со счетом 4:0. И приблизилась к попаданию в финал Кубка Дэвиса – для этого нужно победить США.