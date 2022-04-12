Новий склад України
У складі української збірної відбулись одразу декілька ключових змін. "Синьо-жовті" зіграють у знекровленому стані.
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Склад збірної України
- Даяна Ястремська
- Катаріна Завацька
- Надія Кіченок
- Людмила Кіченок
У складі США заявлено одразу п'ять тенісисток – Джессіка Пегула, Алісон Риск, Шелбі Роджерс, Ейжа Мухаммад та Дезіре Кравчик.
Які зміни відбулись у збірній України
Спершу у списку України була Еліна Світоліна та Марта Костюк. Однак обидві через травми вимушені пропустити матчі за національну команду.
Перша ракетка України не зможе зіграти через пошкодження спини. А Ястремська замінила Костюк, яка ляже під ніж хірурга.