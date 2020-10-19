Итальянский "Ювентус" отправился на матч против "Динамо" в Лиге чемпионов. Игра состоится во вторник, 20 октября, а в заявке "Ювентуса" 19 игроков.

На этот матч главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло взял всех сильнейших, кто допущен к матчу.

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Игроки "Ювентуса", отправившиеся на матч против "Динамо"

Вратари: Шченсни, Буффон, Пинсольо

Шченсни, Буффон, Пинсольо Защитники: Кьеллини, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта

Кьеллини, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта Полузащитники : Артур, Рэмзи, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулусевскі

: Артур, Рэмзи, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулусевскі Нападающие: Мората, Дибала

Вне заявки оказались Криштиану Роналду, который отбывает самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус.

Также в заявку не попал и новичок команды Уэстон Маккенни. У американского полузащитника тоже положительный тест на коронавирус.

При этом из-за повреждения в заявку не попал защитник Маттейс Де Лигт.

Матч "Динамо" – "Ювентус" состоится во вторник, 20 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало матча в 19:55. Это будет первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн-трансляцию поединка проведет Спорт24.