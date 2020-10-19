Без Роналду та Де Лігта: хто з гравців "Ювентуса" відправився на матч проти "Динамо" до Києва
Італійський "Ювентус" відправився на матч проти "Динамо" в Лізі чемпіонів. Гра відбудеться у вівторок, 20 жовтня, а в заявці "Ювентуса" 19 гравців.
На цей матч головний тренер "Ювентуса" Андреа Пірло взяв усіх найсильніших, хто допущений до матчу.
До теми: Чи зможе "Динамо" вирвати очки у "Ювентуса": прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Гравці "Ювентуса", які відправилися на матч проти "Динамо"
- Воротарі: Шченсни, Буффон, Пінсольо
- Захисники: К'єлліні, Даніло, Куадрадо, Бонуччі, Демірал, Фработта
- Півзахисники: Артур, Ремзі, К'єза, Рабьо, Бентанкур, Бернардескі, Портанова, Кулусевскі
- Нападники: Мората, Дібала
Поза заявкою опинилися Кріштіану Роналду, який відбуває самоізоляцію через позитивний тест на коронавірус.
Також до заявки не потрапив і новачок команди Вестон Маккенні. У американського півзахисника теж позитивний тест на коронавірус.
Натомість через ушкодження до заявки не потрапив захисник Маттейс Де Лігт.
Матч "Динамо" – "Ювентус" відбудеться у вівторок, 20 жовтня, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 19:55. Це буде перший матч групового етапу Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляцію поєдинку проведе Спорт24.