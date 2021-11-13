"Найближчим часом ми влаштуємо спаринг"

Російський боєць зухвало звернувся у твітері до МакГрегора. Він написав, що ірландець навряд чи погодиться битися з ним.

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"Коноре, ми всі знаємо, що ти любиш поговорити, але давай одразу перейдемо до справи. Якщо ти дійсно хочеш боксувати чи битися, мене не хвилює вагова категорія та правила бою. Тримаю парі, ти не прийдеш", – заявив росіянин.

Зірковий боєць не лишив без уваги заяву Петра Яна та прийняв його запрошення.

Лол, без проблем, малий. Найближчим часом ми влаштуємо спаринг чи щось подібне. Ми приймемо тебе та твою команду в Ірландії на одному з наших шоу у боксерському клубі Crumlin. Ми розберемося з цим, хлопче. Нехай благословить тебе Бог,

– написав Конор у своєму твітері.