Без половины состава: у Шевченко серьезные проблемы перед дебютом в Дженоа

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко, который возглавил команду в начале ноября, столкнулся с серьезными проблемами с составом. Вскоре у украинца дебют на новом месте работы.

В воскресном матче против Ромы Шевченко не сможет рассчитывать сразу на восемь футболистов.

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Список футболистов, которые не сыграют в матче против Ромы:

Центральный защитник и капитан Доменико Кришито (12 матчей в стартовом составе этого сезона, пять голов и одна результативная передача);

Нападающий Маттиа Дестро (восемь матчей в стартовом составе и шесть забитых голов);

Левый фулбек Мохамед Фарес (семь матчей, два гола и один ассист);

Центральный защитник Никола Максимович (пять матчей в стартовом составе);

Центральный защитник Зиньо Ванхеусден (пять матчей этого сезона);

Полузащитник Эрнани (четыре матча в сезоне);

Центральный защитник Маттиа Бани (три матча в сезоне);

Нападающий Фелипе Кайседо (пять матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста).

Шевченко в Дженоа: что известно

Бывший тренер сборной Украины 7 ноября возглавил итальянский клуб Дженоа.

Шевченко подписал соглашение с "грифонами" до конца июня 2024 года.

В Дженоа объявили тренерский штаб украинца.

Также известно сколько экс-наставник "сине-желтых" будет зарабатывать в Италии. Украинский специалист будет получать почти так же, как во главе национальной команды.

14 из 17 забитых голов Дженоа в этом сезоне забили футболисты, которые не выйдут в матче с Ромой.