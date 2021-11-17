Без половины состава: у Шевченко серьезные проблемы перед дебютом в Дженоа
17 ноября 2021 , 19:38Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Гранде Шева"
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко, который возглавил команду в начале ноября, столкнулся с серьезными проблемами с составом. Вскоре у украинца дебют на новом месте работы.
В воскресном матче против Ромы Шевченко не сможет рассчитывать сразу на восемь футболистов.
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Список футболистов, которые не сыграют в матче против Ромы:
- Центральный защитник и капитан Доменико Кришито (12 матчей в стартовом составе этого сезона, пять голов и одна результативная передача);
- Нападающий Маттиа Дестро (восемь матчей в стартовом составе и шесть забитых голов);
- Левый фулбек Мохамед Фарес (семь матчей, два гола и один ассист);
- Центральный защитник Никола Максимович (пять матчей в стартовом составе);
- Центральный защитник Зиньо Ванхеусден (пять матчей этого сезона);
- Полузащитник Эрнани (четыре матча в сезоне);
- Центральный защитник Маттиа Бани (три матча в сезоне);
- Нападающий Фелипе Кайседо (пять матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста).
Шевченко в Дженоа: что известно
- Бывший тренер сборной Украины 7 ноября возглавил итальянский клуб Дженоа.
- Шевченко подписал соглашение с "грифонами" до конца июня 2024 года.
- В Дженоа объявили тренерский штаб украинца.
- Также известно сколько экс-наставник "сине-желтых" будет зарабатывать в Италии. Украинский специалист будет получать почти так же, как во главе национальной команды.