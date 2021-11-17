Без половины состава: у Шевченко серьезные проблемы перед дебютом в Дженоа

17 ноября 2021 , 19:38
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Источник:

телеграм-канал "Гранде Шева"

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко, который возглавил команду в начале ноября, столкнулся с серьезными проблемами с составом. Вскоре у украинца дебют на новом месте работы.

В воскресном матче против Ромы Шевченко не сможет рассчитывать сразу на восемь футболистов.

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Список футболистов, которые не сыграют в матче против Ромы:

  • Центральный защитник и капитан Доменико Кришито (12 матчей в стартовом составе этого сезона, пять голов и одна результативная передача);
  • Нападающий Маттиа Дестро (восемь матчей в стартовом составе и шесть забитых голов);
  • Левый фулбек Мохамед Фарес (семь матчей, два гола и один ассист);
  • Центральный защитник Никола Максимович (пять матчей в стартовом составе);
  • Центральный защитник Зиньо Ванхеусден (пять матчей этого сезона);
  • Полузащитник Эрнани (четыре матча в сезоне);
  • Центральный защитник Маттиа Бани (три матча в сезоне);
  • Нападающий Фелипе Кайседо (пять матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста).
К слову. 14 из 17 забитых голов Дженоа в этом сезоне забили футболисты, которые не выйдут в матче с Ромой.

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Автор: Юрій Семенюк