Без поддержки британцев для Джошуа: Великобритания может не принять реванш против Усика

Боксеры готовятся ко второму поединку в истории их противостояния. Пока нет официального подтверждения о реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Хирн: Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят меньше

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа рассказал, что реванш против Александра Усика вряд ли состоится на глазах родных болельщиков британского боксера. Второй бой между боксерами может состояться уже не в Великобритании.

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"Если все сложится с контрактами и выплатами за право провести бой, то, честно говоря, нам будет очень сложно привезти Усика в Великобританию", – рассказал промоутер британца.

Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят гораздо меньше. Мы хотим провести бой в Лондоне, это было бы большим преимуществом для Джошуа, но выплата за право организовать поединок генерирует вдвое больше денег. Усик ни за что не позволит устроить бой в Лондоне. Так что нам нужно принять это во внимание, но Джошуа просто хочет сразиться,

– добавил Хирн.

Пока нет официального подтверждения поединка, но уже в ближайшие две недели стороны согласуют все детали и подпишут контракт о бое.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Джошуа прошел в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Что известно о реванше Усик – Джошуа