Бьо-младший впервые победил в сезоне

Норвежец Йоханнес Тингнес Бьо победил в первой спринтерской гонке третьего этапа. Для обладателя Большого хрустального глобуса это первое золото в сезоне.

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Представитель России Эдуард Латыпов завоевал серебряную награду. Еще один представитель Норвегии оказался на пьедестале. Филипп Андерсен завоевал бронзовую награду. Тройка призеров чисто отработала на огневых рубежах и не оставила шансов своим конкурентам.

Выступление украинской сборной

Сборная Украины участвовала в спринте в неполном составе. Поскольку основная команда отправилась на сбор в Италию, на старт вышел резервный состав. Также Украину представляли лишь три спортсмена, хотя квота состоит из пяти биатлонистов.

К сожалению, ни одному украинскому биатлонисту не удалось пробиться в топ-40. Тарас Лесюк завершил гонку без штрафных кругов. Но даже при условии чистой стрельбы ему не удалось побороться за высокие места. Украинец финишировал на 46-й позиции.

Артем Тищенко также идеально отработал на двух огневых рубежах. Однако в итоге он финишировал 55-м.

Последним среди украинцев был Руслан Ткаленко. Он преодолел 3 штрафных круга и оказался на 107-м месте.

Результаты мужского спринта

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0) 23: 30.3

2. Эдуард Латыпов (Россия, 0 + 0) + 7.2

3. Филипп Фьелд Андерсен (Норвегия, 0 + 0) +18.2

…

46. Тарас Лесюк (Украина, 0+0) +1: 58.2

55. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +2:11.1

108. Руслан Ткаленко (Украина, 1+2) +4:12.1