Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував символічну команду Ліги чемпіонів сезону-2019/20, який завершено 23 серпня фіналом у Лісабоні.

Одразу по 4 гравці Баварії та ПСЖ опинились у символічній команді Ліги чемпіонів 2019/20, повідомляє УЄФА на своєму офіційному сайті.

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"Баварія" стала переможцем Ліги чемпіонів, здолавши ПСЖ у фіналі турніру (1:0). Єдиний гол в матчі забив Кінгслі Коман.

Збірна Ліги чемпіонів-2019/20

Воротар: Мануель Нойєр ("Баварія");

Захисники: Хуан Бернат, Преснель Кімпембе, Маркіньйос (всі – ПСЖ), Йозуа Кімміх ("Баварія");

Півзахисники: Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті"), Анхель Ді Марія (ПСЖ), Марсель Забітцер ("РБ Лейпциг"), Серж Гнабрі ("Баварія");

Нападники: Роберт Левандовські ("Баварія"), Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд).

The Fantasy Football Team of the Season!



️ Imagine trying to mark that front two?!#UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/jP4XbKSRi8 — #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 24, 2020

Скільки заробила "Баварія" у Лізі чемпіонів