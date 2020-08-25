Без Мессі та Роналду: УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів 2019/20
Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував символічну команду Ліги чемпіонів сезону-2019/20, який завершено 23 серпня фіналом у Лісабоні.
Одразу по 4 гравці Баварії та ПСЖ опинились у символічній команді Ліги чемпіонів 2019/20, повідомляє УЄФА на своєму офіційному сайті.
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"Баварія" стала переможцем Ліги чемпіонів, здолавши ПСЖ у фіналі турніру (1:0). Єдиний гол в матчі забив Кінгслі Коман.
Збірна Ліги чемпіонів-2019/20
Воротар: Мануель Нойєр ("Баварія");
Захисники: Хуан Бернат, Преснель Кімпембе, Маркіньйос (всі – ПСЖ), Йозуа Кімміх ("Баварія");
Півзахисники: Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті"), Анхель Ді Марія (ПСЖ), Марсель Забітцер ("РБ Лейпциг"), Серж Гнабрі ("Баварія");
Нападники: Роберт Левандовські ("Баварія"), Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд).
Скільки заробила "Баварія" у Лізі чемпіонів
- За вихід у груповий етап – 15,25 мільйона євро
- Груповий етап за умови 6 перемог – 15,25 мільйона євро
- 1/8 фіналу – 9,5 мільйона євро
- 1/4 фіналу – 10,5 мільйонів євро
- 1/2 фіналу – 12 мільйонів євро
- Фінал – 15 мільйонів
- Бонус базуючись на рейтинг УЄФА за 10 років – 33,24 мільйона євро