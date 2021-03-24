Без Ярмоленко и Лунина: заявка сборной Украины на матч с Францией
Сборная Украины прилетела во Францию, где сыграет первый матч отбора на чемпионат мира-2022. В заявку на поединок против французской сборной попали 23 футболиста.
Источник:УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на матч против Франции. В список попали сразу три голкипера, а вот Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык остались вне его.
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Также в заявку не попали полузащитники Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев и защитник Александр Тимчик.
Заявка сборной Украины
- Вратари: Пятов, Трубин, Бущан
- Защитники: Соболь, Матвиенко, Сирота, Кривцов, Забарный, Конопля, Михайличенко, Караваев, Миколенко
- Полузащитники: Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко
- Нападающие: Яремчук, Мораес
Не смог Андрей Николаевич взять с собой во Францию дебютанта Артема Довбика. Французская сторона не дала разрешение на прилет футболиста. Все из-за французского законодательства на время пандемии COVID-19. Игрок Днепра-1 был вызван в национальную команду лишь за два дня до вылета, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало.
- Подопечные Андрея Шевченко попытаются взять реванш за болезненное поражение в товарищеской встрече 7:1.
- Сборные сыграли между собой 9 матчей. На стороне французов – 5 побед. Лишь однажды наша национальная команда праздновала успех во встречах против соперника. Украинские футболисты побеждали французов еще в ноябре 2013 года (2:0). Произошло это в отборе на чемпионат мира. Еще 3 поединка завершались мировой.
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