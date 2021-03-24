Сборная Украины прилетела во Францию, где сыграет первый матч отбора на чемпионат мира-2022. В заявку на поединок против французской сборной попали 23 футболиста.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на матч против Франции. В список попали сразу три голкипера, а вот Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык остались вне его.

К теме Взять реванш и удачно стартовать: анонс матча Франция – Украина

Также в заявку не попали полузащитники Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев и защитник Александр Тимчик.

Заявка сборной Украины

Вратари: Пятов, Трубин, Бущан Защитники: Соболь, Матвиенко, Сирота, Кривцов, Забарный, Конопля, Михайличенко, Караваев, Миколенко Полузащитники: Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко Нападающие: Яремчук, Мораес

Не смог Андрей Николаевич взять с собой во Францию ​​дебютанта Артема Довбика. Французская сторона не дала разрешение на прилет футболиста. Все из-за французского законодательства на время пандемии COVID-19. Игрок Днепра-1 был вызван в национальную команду лишь за два дня до вылета, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало.

Стартовый поединок отбора ЧМ-2022 в группе D Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45.