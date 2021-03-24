Збірна України прилетіла у Францію, де зіграє перший матч відбору на чемпіонат світу-2022. У заявку на поєдинок проти французької збірної потрапили 23 футболісти.

Головний наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч проти Франції. У список потрапили аж три голкіпери, а от Андрій Луніна та Дмитро Різник залишились поза ним.

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Також не заявку не потрапили півзахисники Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв та захисник Олександр Тимчик.

Заявка збірної України

Воротарі: Пятов, Трубін, Бущан

Захисники: Соболь, Матвієнко, Сирота, Кривцов, Забарний, Конопля, Михайліченко, Караваєв, Миколенко

Півзахисники: Сидорчук, Шапаренко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Зубков, Зінченко, Макаренко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Мораес

Не зміг Андрій Миколайович взяти із собою у Францію дебютанта Артема Довбика. Французька сторона не дала дозвіл на приліт футболіста. Все через французьке законодавство на час пандемії COVID-19. Гравець Дніпра-1 був довикликаний у національну команду лише за два дні до вильоту, а цього часу для органів охорони здоров’я Франції замало.

Стартовий поєдинок відбору ЧС-2022 у групі D Франція – Україна відбудеться 24 березня о 21:45.