Без Джошуа и выше Фьюри: Усик идет вторым в рейтинге P4P от DAZN

4 декабря 2021 , 14:30
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Источник:

твиттер DAZN

Александр Усик попал в топ-3 обновленного рейтинга P4P от DAZN. Украинский боксер идет вторым в списке лучших боксеров мира независимо от весовых категорий.

Проигрывает лишь Альваресу

В десятке лучших нашлось место только одному украинскому боксеру. В списке от DAZN нет Василия Ломаченко.

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Александр Усик получил почетное второе место. Рейтинг возглавил Сауль Альварес. Тройку лидеров замкнул Теренс Кроуфорд. Также в этом рейтинге нашлось место новоиспеченному абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу – 8-я ступенька.

Интересно, что не только Ломаченко нет в этом списке. Также вне десятки оказались Теофимо Лопес, который потерял чемпионские титулы в бою с австралийским боксером, и Энтони Джошуа. Также следует отметить далекую 7-ю позицию Тайсона Фьюри, который может стать следующим соперником Усика.

Топ-10 лучших боксеров от DAZN

  1. Сауль Альварес
  2. Александр Усик
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Наоя Иноуэ
  5. Эррол Спенс
  6. Джош Тейлор
  7. Тайсон Фьюри
  8. Джордж Камбосос
  9. Стивен Фултон
  10. Джервонта Дэвис


Топ-10 лучших боксеров мира / Фото DAZN

Кто может стать следующим соперником Усика

Автор: Софія Кулай