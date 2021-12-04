Без Джошуа и выше Фьюри: Усик идет вторым в рейтинге P4P от DAZN

Александр Усик попал в топ-3 обновленного рейтинга P4P от DAZN. Украинский боксер идет вторым в списке лучших боксеров мира независимо от весовых категорий.

Проигрывает лишь Альваресу

В десятке лучших нашлось место только одному украинскому боксеру. В списке от DAZN нет Василия Ломаченко.

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Александр Усик получил почетное второе место. Рейтинг возглавил Сауль Альварес. Тройку лидеров замкнул Теренс Кроуфорд. Также в этом рейтинге нашлось место новоиспеченному абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу – 8-я ступенька.

Интересно, что не только Ломаченко нет в этом списке. Также вне десятки оказались Теофимо Лопес, который потерял чемпионские титулы в бою с австралийским боксером, и Энтони Джошуа. Также следует отметить далекую 7-ю позицию Тайсона Фьюри, который может стать следующим соперником Усика.

Топ-10 лучших боксеров от DAZN

Сауль Альварес Александр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Эррол Спенс Джош Тейлор Тайсон Фьюри Джордж Камбосос Стивен Фултон Джервонта Дэвис



Топ-10 лучших боксеров мира / Фото DAZN

Кто может стать следующим соперником Усика