Без Джошуа и выше Фьюри: Усик идет вторым в рейтинге P4P от DAZN
Источник:твиттер DAZN
Александр Усик попал в топ-3 обновленного рейтинга P4P от DAZN. Украинский боксер идет вторым в списке лучших боксеров мира независимо от весовых категорий.
Проигрывает лишь Альваресу
В десятке лучших нашлось место только одному украинскому боксеру. В списке от DAZN нет Василия Ломаченко.
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Александр Усик получил почетное второе место. Рейтинг возглавил Сауль Альварес. Тройку лидеров замкнул Теренс Кроуфорд. Также в этом рейтинге нашлось место новоиспеченному абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу – 8-я ступенька.
Интересно, что не только Ломаченко нет в этом списке. Также вне десятки оказались Теофимо Лопес, который потерял чемпионские титулы в бою с австралийским боксером, и Энтони Джошуа. Также следует отметить далекую 7-ю позицию Тайсона Фьюри, который может стать следующим соперником Усика.
Топ-10 лучших боксеров от DAZN
- Сауль Альварес
- Александр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Эррол Спенс
- Джош Тейлор
- Тайсон Фьюри
- Джордж Камбосос
- Стивен Фултон
- Джервонта Дэвис
Топ-10 лучших боксеров мира / Фото DAZN
Кто может стать следующим соперником Усика
- В своем последнем поединке Александр Усик по единогласному решению судей победил Энтони Джошуа. Британец активировал опцию реванша, но теперь боксер может отступить.
- Энтони может взять отступные и отсрочить второй бой с украинцем. Такое развитие событий позволит Усику провести поединок с другим британцем Тайсоном Фьюри. Оба боксера не прочь выйти на один ринг.
- Вроде бы Энтони уже подыскивает нового соперника вместо Александра.
- Ранее Александр Красюк, промоутер украинца, заявлял, что бой против Тайсона состоится лишь после реванша с Джошуа.
- Джошуа готов отойти в сторону, если получит сумму в размере 40 миллионов долларов. Об этом заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн.