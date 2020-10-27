Донецкий "Шахтер" 27-го октября проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В Киеве "горняки" примут миланский "Интер".

"Шахтер" назвал заявку на матч Лиги чемпионов с "Интером". Поединок пропустят два основных футболиста – Жуниор Мораес и Сергей Кривцов, информирует сайт "Шахтера".

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Заявка "Шахтера" на матч с "Интером"

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Додо, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Витао, Виктор Корниенко, Маркиньос Сиприано

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Тете, Манор Соломон, Владислав Вакула

Нападающие: Дентиньо, Богдан Вьюнник

"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с победы над "Реалом" (3:2). А "Интер" поделил очки с "Боруссией" М.

Поединок "Шахтер" – "Интер" начнется в 19:55.