Без двух лидеров: "Шахтер" назвал состав на матч с "Интером" в Лиге чемпионов
Донецкий "Шахтер" 27-го октября проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В Киеве "горняки" примут миланский "Интер".
"Шахтер" назвал заявку на матч Лиги чемпионов с "Интером". Поединок пропустят два основных футболиста – Жуниор Мораес и Сергей Кривцов, информирует сайт "Шахтера".
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Заявка "Шахтера" на матч с "Интером"
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко
Защитники: Додо, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Витао, Виктор Корниенко, Маркиньос Сиприано
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Тете, Манор Соломон, Владислав Вакула
Нападающие: Дентиньо, Богдан Вьюнник
"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с победы над "Реалом" (3:2). А "Интер" поделил очки с "Боруссией" М.