Донецький "Шахтар" 27-го жовтня проведе матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. У Києві "гірники" приймуть міланський "Інтер".

"Шахтар" назвав заявку на матч Ліги чемпіонів з "Інтером". Поєдинок пропустять два основні футболісти – Жуніор Мораес та Сергій Кривцов, інформує сайт "Шахтаря".

До теми: Чи продовжить "Шахтар" переможний шлях у Лізі чемпіонів: анонс матчу з "Інтером"

Заявка "Шахтаря" на матч з "Інтером"

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко

Захисники: Додо, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Вітао, Віктор Корнієнко, Маркіньос Сіпріано

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Маркос Антоніо, Георгій Судаков, Тете, Манор Соломон, Владислав Вакула

Нападники: Дентіньо, Богдан В'юнник

"Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів з перемоги над "Реалом" (3:2). Натомість "Інтер" поділив очки з "Боруссією" М.

Поєдинок "Шахтар" – "Інтер" розпочнеться о 19:55.