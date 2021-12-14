Беринчик заговорил о спорте вне политики перед боем с россиянином в Киеве

Денис Беринчик 18 декабря возвращается на ринг. Украинский боксер поделился ожиданиями перед поединком и заговорил о родном городе.

Беринчик: Бокс – джентльменский вид спорта

33-летний украинский боксер ответил на вопрос о своем родном городе Сорокино (ранее – Краснодон). Денис Беринчик уверенно ответил, что территория, где он родился, принадлежит Украине.

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Он заверил, что жители всегда поддерживали и поддерживают Украину. Беринчик заявил, что местные заложники той ситуации, которая сложилась между Украиной и Россией.

Свой следующий бой Денис проведет именно против россиянина Исы Чаниева. Поэтому на украинского боксера может быть дополнительное давление со стороны из-за войны между странами. Он и его команда хотят, чтобы спорт был вне политики. А тем более что бокс – джентльменский вид спорта.

Я из Краснодона (теперь – Сорокино), Луганская область. Она находится на моей территории. Конечно, есть давление. Но мы хотели бы, чтобы спорт был вне политики. Бокс – джентльменский вид спорта. Там все будет четко, красиво, грамотно, по-мужски,

– сказал Беринчик.

"Я голоден и готов пройти всю дистанцию"

Денис призвал всех смотреть его поединок против соперника из России. Команда украинского боксера обещает всем фанатам интересный поединок, а выход Беринчика на ринг снова всех удивит.

Выделил украинец сильную сторону своего будущего оппонента. Беринчик просматривал поединки россиянина, который обладает мощным ударом. По мнению Дениса, Чаниев не из тех боксеров, которые будут отбывать номер и выбрасывать белое полотенце.

Чаниев – интересный соперник. Его сильные стороны – у него есть удар, который может отправить в нокаут. Он злой и сильный. Россиянин не будет отбывать номер, он не поедет домой, выбросив полотенце. Я давно не боксировал, голоден и готов пройти всю дистанцию. Но это бокс, поэтому здесь может быть любой результат.

– добавил украинский боксер.

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