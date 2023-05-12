Денис Беринчик отказался от защиты титула EBU. Итальянский претендент на титул в ожидании оппонента.

Достойно внимания Выпивает несколько бутылок пива и загорает: Фьюри "настойчиво" готовится к следующему поединку

Без причин и с последствиями

Чемпион Европы EBU и International WBO в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) отказался от защиты пояса EBU. Украинский боксер должен был провести бой с итальянским 46-летним претендентом на титул Эмилиано Марсили (42-0-1, 16 КО) 24 июня, однако Беринчик решил внести радикальные правки в планы на поединок. Денис сделал титул вакантным. Теперь Эмилиано Марсили находится в режиме ожидания своего оппонента, который сразится с ним за пояс EBU.

В своем последнем бою украинец победил обладателя теперь вакантного титула француза Ивана Менди в объединительном бою. После своего триумфа Беринчик подписал контракт с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена. По словам самого английского менеджера, он оценил бой Беринчика с Менди и анонсировал возможный выход украинского боксера на поединок за титул чемпиона мира уже в 2023 году.

Напомним, что свой следующий бой Беринчик должен был провести 27 мая. Поединок должен был пройти в андеркарде шоу Лопез-Конлан за пояс IBF в полулегком весе в Белфасте, Северная Ирландия. Но потом тренер украинца Егор Голуб сообщил, что следующий поединок украинского боксера передан на лето.