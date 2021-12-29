Беринчик в следующем году проведет чемпионский бой, – промоутер
29 декабря 2021 , 18:21Читати новину українською
Источник:BoxOffice
Промоутер Александр Красюк поделился дальнейшими планами на карьеру чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (16-0, 9 КО). Украинец в следующем году может стать чемпионом мира.
Красюк в беседе отметил, что Денис поборется за титул чемпиона мира, но не указал в какой именно организации.
К слову Беринчик взлетел в рейтинге после победы над россиянином Чаниевым
"Что ждать болельщикам Беринчика в 2022-м году? Бой за титул чемпиона мира. Я должен в это верить. Будет у него бой за титул чемпиона мира. Обязательно будет. Причем, не благодаря, а вопреки", – заявил Красюк.
Беринчик победил Чаниева:
- Денис Беринчик в очередной раз устроил шоу, выехав на машине на бой против Исы Чаниева. Россиянин стал 16-м соперником для Дениса на профессиональном ринге.
- 33-летний украинец успешно провел защиту пояса WBO International, одержав победу решением судей.
- Украинец уже в шестой раз защитил титул международного чемпиона мира в легком весе по версии WBO, но пока ему не представилась возможность сразиться за главный пояс.
- После боя Александр Красюк, промоутер Беринчика, заявил, что Денис идет за титулом.