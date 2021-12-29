Беринчик в следующем году проведет чемпионский бой, – промоутер

Промоутер Александр Красюк поделился дальнейшими планами на карьеру чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (16-0, 9 КО). Украинец в следующем году может стать чемпионом мира.

Красюк в беседе отметил, что Денис поборется за титул чемпиона мира, но не указал в какой именно организации.

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"Что ждать болельщикам Беринчика в 2022-м году? Бой за титул чемпиона мира. Я должен в это верить. Будет у него бой за титул чемпиона мира. Обязательно будет. Причем, не благодаря, а вопреки", – заявил Красюк.

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